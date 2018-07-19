برامج ثقافية متنوعة في مختلف معتمديات ولاية توزر من خلال برمجة أيام ثقافية

تعيش مختلف معتمديات ولاية توزر في الصائفة الحالية على وقع أنشطة ثقافية تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في شكل أيام ثقافية تهدف من خلالها غلى تعميم الأنشطة الثقافية الصيفية على مناطق محرومة من المهرجانات الصيفية.





فإلى جانب المهرجانات الصيفية بمدن توزر ونفطة ودقاش تنتظم في كل معتمديتي حزوة وتمغزة وبمنطقة المحاسن من معتمدية دقاش الأيام الثقافية التي تتضمن عروضا موسيقية ومسرحية وعروضا تنشيطية وأخرى للأطفال تساهم في تنشيط هذه المناطق إذ تختتم الليلة (18 جويلية) الأيام الثقافية بحزوة بسهرة يحييها الفنان الشعبي التليلي القفصي.





وكان برنامج الأيام الثقافية بحزوة التي انطلقت منذ 13 جويلية تضمن عرضا مسرحيا للأطفال بعنوان "منقذ تحت الأرض" وأمسية للشعر الشعبي وعرضا مسرحيا للكهول بعنوان "براكاج".

وتنتظم الأيام الثقافية بتمغزة من 22 الى 26 جويلية وتتضمن عرضا مسرحيا للأطفال بعنوان "حيوا عمال النظافة" يليه عرض موسيقي تحييه الفنانة ناجحة جمال، ثم عرض فرجوي بعنوان "اسطبالي" لتختتم بسهرة موسيقية طربية تحييها الفنانة نجوى بن عرفة.





وكانت منطقة المحاسن أحيت أيامها الثقافية من 8 الى 14 جويلية وقد انطلقت بسهرة لفن الراي مع عبد الله الشماخي تلتها سهرة للفنان الشعبي التليلي القفصي ثم مسرحية "عزوز وعزوزة" من انتاج جمعية المسرح الجريدي بتوزر فمسرحية للأطفال بعنوان "طائر السنونو". واختتمت التظاهرة بعرضين تنشيطيين ومسابقات. ومن جة أخرى تعذر تنظيم الأيام الثقافية بحامة الجريد لاعتزام عدد من أبناء المنطقة تحويل هذه التظاهرة إلى مهرجان صيفي يجري الاعداد له.



