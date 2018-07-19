بالتفاصيل.. ننشر وقائع امتحان نهاية الدورة الأولى لمعهد محاماة القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس الأربعاء، امتحان نهاية الدروة الأولى لمحامين ومحاميات الجدول العام بفرعيات القاهرة الكبرى، وذلك من الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، بمقر اتحاد عمال مصر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



تقسيم النقابات لتأدية الأمتحان



وشهدت قاعة الامتحان عملية تنظيم من قبل القائمين والمشرفين من الأعضاء، حيث بدأت الفترة الأولى بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الثانية، وتبعتها الفترة الثانية للإمتحان من الساعة 2:30 إلى الرابعة عصرًا لنقابات شمال وجنوب الجيزة والقليوبية.



الأشراف على الأمتحان



أشرف على تنظيم الامتحانات حسين الجمال، وإسماعيل طه، منسقي المعهد، وعيسى أبو عيسى، وسامح صديق، أعضاء مجلس العامة، وحسن أبو عيسى، أمين صندوق جنوب القاهرة، ومحمد العريبي، أمين صندوق حلوان، ومحمد الهواري، عضو شمال القاهرة، ومحمد أبو قطيط، عضو شباب 6 أكتوبر، وعمر الخشاب عضو مجلس جنوب القاهرة.



قام أعضاء النقابات والمشرفون على الامتحان بالمرور داخل لجنة الامتحان ومتابعة سير انتظامها، واتخذوا إجراءات ضد التجاوزات القليلة التي حدثت من المحامين داخل اللجنة، حيث نبه حسين الجمال على أنه من يعبث داخل اللجنة يتم سحب ورقته وإلغاء امتحانه.



وانتظمت عمليات تسلم وجمع الأوراق وتنظيمها داخل صناديق عقب فرزها وتقسيمها حسب النقابات التابع إليها كل محام، تمهيدًا إلى مراجعتها خلال الأيام القليلة القادمة.



الإنتهاء ومراجعة أوراق الامتحان



وعن موعد الانتهاء من مراجعة أوراق الامتحان، قال إسماعيل طه، إن عملية المراجعة ستستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، لافتًا إلى أن عدد الحاضور تخطى الـ 2000 محام ومحامية من أصل ما يقارب 4 آلاف مسجل في الدورة الأولى للمعهد، مؤكدًا أن نسبة حضور المحاضرات شرط أساسي للنجاح، ومن لم يحصل على نسبة النجاح سيتم ترحيله إلى الدورة القادمة بنفس الرسوم.



الطلاب يشيدون بالمعهد



وعقب انتهاء الامتحان أشاد المحامين والمحاميات بالامتحان وتنظيمه ومناسبة الأسئلة وتنوعها من محاضرات مختلفة، كما أشاد أعضاء نقابات القاهرة الكبرى بمعهد المحاماة موجهين الشكر للنقيب العام على الدور الكبير له في الدعم لهذا الإنجاز حتى رأى النور، مثمنين القرار الصادر من مجلس النقابة بإعادة تطوير المعهد على مستوى الجمهورية.



معهد المحاماة لإعداد محامى مهني جيد



قال حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق معهد محاماة القاهرة الكبرى: شهد المعهد تخريج دفعة وجيل جديد مهني نستطيع الخروج به لسوق العمل في مهنة المحاماة وهو النواة الأولي للرجوع للمهنة.



وأضاف خلال امتحانات الدورة الأولى لمعهد محاماة القاهرة الكبرى أمس، الأربعاء، أن معهد المحاماة فكرة قانونية نص عليها القانون، تبناها النقيب العام باتخاذ اولى خطوات إعادة إحياءه بالعرض على مجلس النقابة ووضع أساسيات وآليات العمل من بدايته حتى نهايته، كما حرص النقيب على تفعيل المعهد بهذا العام ووفر لنا جميع الإمكانيات في سبيل النهوض به.



وتابع: سعينا جاهدين للعمل واعتكفنا لإنشاء برنامج محكم ووضع لائحة خاصة شاملة تحت إشراف النقيب العام إلى أن قررنا بداية بدء المعهد 17 يناير 2018، استعنا بمحاضرين قامات علمية مهنية، معهد المحاماة شهادة تخرج مهنية لاعداد محام قادر على التعامل.



معهد المحاماة لتخريج أجيال لائقة مهنيًا ونقابيًا

من جانبه، قال إسماعيل طه، عضو العامة ومنسق المعهد: شهد معهد المحاماه إتمام المرحلة الأولى للمعهد بعد تفعيله لأول مرة بهذا الشكل المناسب وبوجود أعداد كبيرة من طلبة الجدول العام.



وتابع: واجهنا بعض الصعوبات ولكن سيتم العمل على تفاديها في الدورة القادمة تحت إشراف النقيب سامح عاشور، بذلنا جهود بالتعاون مع جميع النقابات الفرعية بالقاهرة الكبرى حتى وصلنا لتخريج أجيال تليق بنقابة المحامين ومهنة المحاماة معدة اعداد مهني وفني ونتمني وجود كوادر نقابية منهم.



المرحلة الأولى للمعهد أثبتت جدارتها



وفي نفس السياق، أكد سامح صديق، عضو مجلس العامة، إن المرحلة الأولى للمعهد أثبتت جدارتها قائلًا: "تأخر الوقت في إحياء المعهد بلا شك ولكن أعدنا إحياءه بقدرات جيدة، ويوجد بعض السلبيات ولكن سنعمل على تفاديها في المراحل المقبلة".



وأكد مدى الاستفادة التي حصلها المحامين الشباب من خلال المعهد قائلًا: "استفاد المحامون الشباب من المعهد وقدمنا نماذج كثيرة من المحاضرين في كافة المجالات المختلفة، والذين قدموا علم وتقاليد المهنة، وبدء النقيب العام اولى محاضراته بالتأكيد على القيم التي يجب أن يتحلى بها المحامي شكلًا وجوهرًا".



معهد المحاماة أداة لإرساء قيم وتقاليد المهنة



كما أكد عيسي أبو عيسي، عضو مجلس العامة، الدور الكبير لمعهد المحاماة في ما قدمه من محاضرات لها أهمية في التعرف على كل فروع القانون، مقدمًا الشكر والتقدير للنقيب العام لإعادة إحياء المعهد بعد فترة غياب طويلة، والذي كان حلم لجميع المحامين، وأصبح أداة لإرساء قيم وتقاليد مهنة المحاماة بشكل صحيح.



معهد المحاماة فرصة لإحياء العمل المهني والنقابي



وهنأ محمد العريبي، أمين صندوق نقابة حلوان، الدفعة الأولى بمعهد المحاماة لإتمام الدورة، موجهًا الشكر والتقدير لمن داوم على الحضور والمشاركة في الدورة، مؤكدًا أن معهد المحاماة فرصة لإحياء العمل المهني والنقابي.



وأشار إلى أن دورة المعهد الأولى تعد تجربة جديدة لإعادة فكرة إحياء المعهد بعد فترة طويلة، وبداية تفعيله بذلك الشكل الجيد والحضور المنظم الذي يمنح الأمل في الطلبة ويتيح لهم فرصة كبيرة للعمل النقابي.

