الكاف: الصوناد تعد بايجاد حل لأزمة انقطاع مياه الشرب قبل نهاية هذا الأسبوع

وعدت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد) بايجاد حل سريع لأزمة انقطاع مياه الشرب بولاية الكاف في أقرب وقت، على أن تتم عملية إعادة التزويد المنتظم بمدينة الكاف وضواحيها مع نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير، وفق ما أفاد به رئيس إقليم الشركة محمد المبروكي مراسل (وات) بالجهة.





وأوضح المبروكي أنه "سيتم خلال هذه الأيام، الإنتهاء من تنظيف وربط البئرين العميقتين بورواق1 وبورواق2 بالدهماني بشبكة توزيع المياه، مما سيسمح بضخ كميات هامة من المياه من شأنها أن تساهم في حل أزمة الماء الصالح للشراب بالكاف المدينة و بالقرى المجاورة لها على غرار برج العيفة والزعفران"، واضاف انه تم ايضا "ربط شبكة الساقية بحفرية جديدة وإنجاز بئر أخرى بمنطقة سيدي رابح بنفس المعتمدية، مما مكن من حل الأزمة المتصلة بانقطاع المياه بصفة متكررة عن المدينة وأحوازها".





وأكد ذات المصدر أنه "تم حل إشكالية نقص الماء الصالح للشراب بتاجروين والجريصة، وذلك بعد الإنتهاء من إنجاز مشروع ربط هذه المدينة ببئر عميقة تم حفرها بمنطقة سراورتان باستثمارات جملية قاربت 10 مليون دينار".





وقد عرفت مدينة الكاف خلال الأيام الأخيرة المنقضية، انقطاعات متكررة، وتقسيط في الماء الصالح للشراب مما تسبب في غلق بعض المحلات التى تحتاج في عملها الى الماء، وتذمر الأهالي بشكل كبير من هذه الانقطاعات التي طالت بالأساس الأحياء العليا للمدينة.