عائدات تونس من المنتوجات البيولوجية ترتفع بنسبة 42 بالمائة

ارتفعت عائدات تونس المالية من تصدير المنتوجات البيولوجية، خلال النصف الاول من 2018، بنسبة 42 بالمائة الى 393 مليون دينار (م د)، تعود الى تصدير قرابة 41 الف طن من هذه المنتجات، ما يشكل زيادة بنسبة 45 بالمائة، وفق ما اوردته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.





وصدّرت تونس 60 منتوجا بيولوجيا الى نحو 30 بلدا. وتشمل هذه المنتجات المصدرة، اساسا، زيت الزيتون البيولوجي، بكمية قدرها 32 الف و305 طنا وعائدات

بقيمة 327 م د فيما ناهز كمية التمور بما يقارب 8 آلاف و550 طنا درّت زهاء 64،5 م د ومنتوجات أخرى قاربت 130 طن مكنت من تعبئة 1،5 م د.





يشار الى ان صادرات تونس من زيت الزيتون البيولوجي شهدت تطورا بنسبة 50 بالمائة خلال النصف الاول من 2018 على مستوى الكميات و47،6 بالمائة على مستوى القيمة.