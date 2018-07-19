الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب تطالب رئيس الحكومة "بالتعجيل باجراء تحوير وزاري لتجاوز مكامن الضعف في اداء فريقه"

طالبت الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب ،رئيس الحكومة بالتعجيل باجراء تحوير وزاري لتجاوز مكامن الضعف في اداء فريقه وضخ دماء جديدة تمكن من تعزيز الجدوى السياسية والرفع من ادائه ومراجعة التعيينات في المؤسسات الحساسة وتكريس مبدا الحياد والكفاءة .





ودعت الكتلة الوطنية (10 نواب) في بيان اصدرته الاربعاء كل الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب للتشاور وتنسيق مواقفها بغاية تجاوز استمرار الازمة السياسية الخطيرة التي تعيشها البلاد وتعمقها والتي قالت انها باتت تهدد عمل مؤسسات الدولة بالشلل وذلك على اساس الحفاظ على استقرار الحكومة ومؤسسات الدولة .





كما عبرت الكتلة عن رفضها لما اسمته بالمقايضة والابتزاز السياسي بربط المواقف السياسية للازمة الحالية بانتخابات 2019 او اية دعوات تنتهك الحق الدستوري.





ودعت الكتلة الوطنية الجميع لحشد كل جهودهم في اتجاه تفعيل الاصلاحات الكبرى والعمل في اطار التضامن الوطني الواسع لتخطي الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة الى جانب الدعوة الى احياء حملة مقاومة الفساد ووضع حد لكل الانفلاتات بفرض سيادة القانون على الجميع ودون استثناء .



