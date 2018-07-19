اصدار طابع بريدي تذكاري احتفالا بمائوية " نيلسون مانديلا"

أصدر البريد التونسي الاربعاء 18 جويلية 2018، مع بقية الدول الأعضاء في الإتحاد البريدي الإفريقي، طابعا بريديا تذكاريا مشتركا احتــفالا بمــائوية ميـــلاد " نيلسون مانديلا" الذي يمثل رمز النضال من أجل الحرية والسلام والعدالة في العالم وهو أحد القادة التاريخيين في النضال ضد سياسة الميز العنصري التي كانت متبعة في جنوب إفريقيا.





وقد تم إعلان يوم 18 جويلية من كل سنة والموافق لتاريخ ميلاد مانديلا (18 جويلية 1918) "يوم نيلسون مانديلا الدولي"، لتعزيز السلام العالمي والاحتفال بإرث زعيم جنوب إفريقيا.





وقد توجت مسيرة "مانديىلا" النضالية بحصوله على العديد من الجوائز ففي سنة 1993 منح رفقة رئيس جنوب إفريقيا فريدريك ويليام ديكليرك جائزة نوبل للسلام لجهودهما في تفكيك نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا وقد تم اختياره سفيراً للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة سنة 2005.





ويشار إلى أن الزعيم "نيلسون مانديلا " توفي يوم 5 ديسمبر 2013 محاطًا بعائلته في منزله بجوهانسبرغ متأثرا بعدوى في الرئتين عانى منها طويلا.