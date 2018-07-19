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كشف هوية "الأمير" الذي نصب على باميلا أندرسون

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:39 ص
كشف هوية الأمير الذي نصب على باميلا أندرسون
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بعد أن وصلت النجمة الكندية باميلا اندرسون الى مرتبة "كونتيسة" على يد أحد "الأمراء" من سلالة سلالة الأباطرة الرومان، اكتشف الشرطة الإيطالية أن "الأمير" محتال!

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن المحققين في ايطاليا كشفوا هوية المحتال الذي "أنعم" على أندرسون بلقب “كونتسة”، خلال طقوس ارتدى فيها كردالات الفاتيكان، زاعماً أنه من أسلاف الإمبراطور قسطنطين.

وأوضحت التحقيقات أن المحتال ايطالي من مدينة تريستي، ويدعى ستيفان سيرنيتيك.

وكان المحتال ادعى بدايةً أنه من الجبل الأسود، ما دفع السلطات الى النفي، بخاصة أن سيرنيتيك حمل وثائق دبلوماسية وهمية، ووضع أعلام الجبل الأسود على سيارته.
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