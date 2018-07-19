مصطفى الفقي: زيارات الطيب الخارجية روجت لمكانة الأزهر دوليا



وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه شريف عامر على قناة "mbc مصر"، الفضائية، الأربعاء، أنه عندما كان سفيرا في فيينا، طلب منه النمساويون إقامة أكاديمية للأزهر الشريف على نفقة النمسا، لتدريس الدين الإسلامي الوسطي الذي لا يؤتمن إلا الأزهر عليه.



وتابع المفكر السياسي، أن هذه الأكاديمية كانت ستدرس للدعاة والأئمة الذين يعملون وسط الأتراك، والأفغان، والعرب والإيرانيين، وأهل البوسنة في دولة النمسا.



ولفت إلى أن الزيارات الدينية الخارجية هامة جدا، مثل زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى مصر، حيث كانت تاريخية ووثقت لزيارة العائلة المقدسة إلى مصر.

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الزيارات التي يقوم بها الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر روجت لمكانة الأزهر على المستوى الدولي، وتترك أثرا.