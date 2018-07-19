تفاصيل تعاقد الزمالك مع خليفة طارق حامد

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن تعاقد مسئولي نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور مع شبية طارق حامد لاعب وسط فريق فاركو محمد سيد مخلوف لمدة خمس سنوات قادمة بمقابل مادى مليون و500 الف جنيه مع وضع بنداً يقتضى بأحقية حصول الأخير على 15% نسبة إعادة البيع مستقبلياً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .





وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم الاربعاء أن اللاعب محمد سيد مخلوف لاعب فاركو، يشية ، طارق حامد لاعب وسط الزمالك نظرًا لمعدلات الجرى التى يقدمها اللاعب خلال المباريات والمجهود الذى يبذله فى الملعب منوها أن اللاعب "مخلوف" تم إعارته من قبل فاركو للنصر للتعدين قبل أن يستعيده ناديه مجددًا بعد نهاية الإعارة، لينضم بشكل رسمى للزمالك لمدة خمس مواسم مقبلة.

وتابع :" محمد سيد مخلوف أدى مرانه الأول اليوم مع الزمالك، وشارك فى تدريبات المستبعدين من رحلة ألمانيا تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، بعد انضم للفريق الأبيض بعقد مدته خمسة سنوات وسيتم قيده تحت السن".