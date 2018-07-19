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فتحي المجبري يعلن انسحابه من المجلس الرئاسي الليبي

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:45 ص
فتحي المجبري يعلن انسحابه من المجلس الرئاسي الليبي
فتحي المجبري
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وكالات
 
أعلن فتحي المجبري، نائب رئيس الحكومة الليبية، انسحابه من المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس.

وقال المجبري إن طرابلس لم تعد ساحة للعمل السياسي، وإن ثمن الكلمة فيها هو الموت، مؤكدًا أنه تعرض لهجوم مسلح في طرابلس على يد قوة مكونة من 50 فرد بمنزله بطرابلس، لكن حراسه تصدوا للجماعة المهاجمة حتى أصيب أحدهم.

ولفت المجبري، في ندوة مشتركة مع عضو الرئاسي على القطراني وعدد من النواب، إلى أن القوة التي هاجمته كانت تسعى لقتله ومن معه داخل المنزل أو اصابتهم على الأقل ثم اختطافهم.

وأكد أن مليشيات محددة ومعدودة هي من باتت تسيطر على المشهد الأمني والعسكري في طرابلس وقد قضت هذه المجموعات على أي أمل لحماية حكومة الوفاق، مشيرًا إلى أن الحرس الرئاسي تم القضاء عليه من هذه المليشيات في ليلة واحدة دون إطلاق أي رصاصة.
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