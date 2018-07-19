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نبيل الحلفاوي ينشر أغنية عبد الحليم حافظ للأهلي (فيديو)

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:14 ص
نبيل الحلفاوي ينشر أغنية عبد الحليم حافظ للأهلي (فيديو)
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شيماء عطية
 

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أغنية الفنان الراحل عبدالحليم حافظ للنادي الأهلي، مؤكدًا أن الكثيرين لا يعلمون أن العندليب غنى للأهلى من كلمات الأمير عبد الفيصل وألحان الموجي.

وكتب "الحلفاوي": "‏بيتهيألي إن كتير منكم يمكن ما يعرفوش إن عبد الحليم حافظ غنى للنادي الأهلي. قصيدة كتبها سمو الأمير عبدالله الفيصل ولحنها الموجي".


بيتهيألي إن كتير منكم يمكن ما يعرفوش إن عبد الحليم حافظ غنى للنادي الأهلي. قصيدة كتبها سمو الأمير عبدالله الفيصل ولحنها الموجي. https://t.co/g70bMqbCMp — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) July 18, 2018
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