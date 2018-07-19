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الأهلي السعودي مهتم بالتعاقد مع ميشيل فيريرا

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:29 ص
الأهلي السعودي مهتم بالتعاقد مع ميشيل فيريرا
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أحمد عصام
 


اهتم مسئولو النادي الأهلي السعودي، بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي ميشيل فيريرا لاعب نادي جريميو البرازيلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

 

ويضع النادي الاهلي ميشيل كخيار ثاني، اذا فشل في الاتفاق مع اللاعب كلاوديو ماركيزيو لاعب نادي يوفنتوس الايطالي باعتباره الخيار الأول.

 

وحصل ميشيل فيريرا علي جائزة أفضل لاعب خط وسط في الدوري البرازيلي خلال عام 2017، ويقدم اللاعب مستويات مميزة مع ناديه خلال الموسمين الماضيين.

 

ويسعي مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، في جلب كلاوديو ماركيزيو لاعب خط الوسط اليوفي، خلال الساعات القادمة من الميركاتو.

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