‏كارول سماحة: كليب "صحابي" يروي ذكريات الماضي (فيديو)

أكدت المطربة اللبنانية كارول سماحة، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" أن كليب أغنيتها الجديد "صحابي" يروي ذكريات الماضي وأصدقاء الطفولة وبيت جدها القديم في ضيعة والدتها في ضهور الشوير في لبنان.





كانت كارول قد طرحت قبل يوم فيديو كليب أغنية "صحابي" التي سبق وأن طرحتها قبل عامين.