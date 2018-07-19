كارول سماحة: كليب "صحابي" يروي ذكريات الماضي (فيديو)
الخميس 19/يوليه/2018 - 12:51 ص
شيماء عطية
أكدت المطربة اللبنانية كارول سماحة، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" أن كليب أغنيتها الجديد "صحابي" يروي ذكريات الماضي وأصدقاء الطفولة وبيت جدها القديم في ضيعة والدتها في ضهور الشوير في لبنان.
كانت كارول قد طرحت قبل يوم فيديو كليب أغنية "صحابي" التي سبق وأن طرحتها قبل عامين.
"صحابي" من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم والحبيب، من إخراج داني داغر.
فيديو كليبي الجديد #صحابي— CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) July 18, 2018
يروي ذكريات الماضي وأصدقاء الطفولة وبيت جدي القديم في ضيعة أمي في ضهور الشوير (لبنان)
كلمات: نادر عبدالله
ألحان:تامر عاشور
،توزيع: أحمد إبراهيم
إخراج: داني داغر
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