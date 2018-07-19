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‏كارول سماحة: كليب "صحابي" يروي ذكريات الماضي (فيديو)

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:51 ص
‏كارول سماحة: كليب صحابي يروي ذكريات الماضي (فيديو)
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شيماء عطية
 

أكدت المطربة اللبنانية كارول سماحة، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" أن كليب أغنيتها الجديد "صحابي" يروي ذكريات الماضي وأصدقاء الطفولة وبيت جدها القديم في ضيعة والدتها في ضهور الشوير في لبنان.


كانت كارول قد طرحت قبل يوم فيديو كليب أغنية "صحابي" التي سبق وأن طرحتها قبل عامين.


"صحابي" من ‏كلمات نادر عبد الله، ‏ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم والحبيب، من ‏إخراج داني داغر.



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