علي الحبسي يتحدث عن مباراة الهلال ورابيد النمساوي

أكد علي الحبسي حارس مرمى الهلال السعودي، أن مباراة فريقه أمام رابيد النمساوي تعد مباراة مهمة للغاية، بعد أن كثف الفريق عمله الجاد في المعسكر.

وانتصر الهلال السعودي مساء أمس الأربعاء علي نظيره رابيد النمساوي بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي خاضها الهلال في معسكره الخارجي بالنمسا.

وقال الحبسي خلال تصريحات صحفية: "توجنا عملنا المتواصل بفوز كبير علي فريق جيد، واستطعنا كلاعبين أن نطبق فكر مدربنا الجديد".

وأضاف: "عملنا علي تطوير الجانب الدفاعي، وكذلك الهجومي، وظهر ذلك في مباراة اليوم، حيث أحرزنا خمسة أهداف رائعة".

وواصل: "العمل في الفترة المقبلة سيحتاج إلي جهد مضاعف، وستزداد قوتنا بعد أن ينضم لنا اللاعبين الدوليين بالفريق، وستكون الخيارات واضحة أمام المدرب".

وتابع: "العمل يختلف مع كل مدرب عن آخر، ومدربنا الخالي خيسوس يختلف عن سابقيه في الهلال".

وأتم: "سنتعرف أكثر عن المدرب خلال المعسكر الحالي ومع التدريبات الصباحية والمسائية في الفترة المقبلة، ونتمني أن يكون هذا المدرب فأل خير علينا".