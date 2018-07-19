تعرف على مباراة الهلال السعودي القادمة

يستعد نادي الهلال السعودي بقيادة مديره الفني جورجي خيسوس، لمواجهة نظيره رادوملي السلوفيني، يوم 22 يوليو، في ثاني مباريات الهلال بمعسكره التحضيري في النمسا.





ويستهدف الهلال التركيز على الإستعداد الأمثل للموسم الجديد 2018-2019، الذي سيشهد منافسة قوية مع باقي الأندية السعودية الأخري.



