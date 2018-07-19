تعرف على مباراة الهلال السعودي القادمة
يستعد نادي الهلال السعودي بقيادة مديره الفني جورجي خيسوس، لمواجهة نظيره رادوملي السلوفيني، يوم 22 يوليو، في ثاني مباريات الهلال بمعسكره التحضيري في النمسا.
ويستهدف الهلال التركيز على الإستعداد الأمثل للموسم الجديد 2018-2019، الذي سيشهد منافسة قوية مع باقي الأندية السعودية الأخري.
وكان الهلال قد تفوق مساء أمس الأربعاء علي نظيره رابيد النمساوي بخمسة أهداف نظيفة، في أولي مباريات الفريق التحضيرية.
ووضع نادي الهلال خطة للفريق الأول، بخوض 5 مواجهات ودية، قبل العودة من المعسكر، في الثالث من أغسطس القادم، حيث كانت الأولى أمام رابيد، قبل مواجهة رادوملي السلوفيني، يوم 22 يوليو.
وسيلتقي الهلال، يوم 25 يوليو، مع فورتونا دوسلدورف الألماني، بينما ستكون المواجهة الرابعة أمام أخيسار سبور التركي، يوم 29 من ذات الشهر.
وتم تحديد يوم الأربعاء 1 أغسطس المقبل موعدا للودية الأخيرة أمام أودينيزي الإيطالي في أخر التجارب الودية قبل موقعة السوبر السعودي.