"تعليم بني سويف" تنظم حفلا للأنشطة الطلابية بمركز "إبداع" حديقة سعيد النجار (صور)

نظمت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، عرضًا للأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية، بمركز إبداع حديقة سعيد النجار، أداه مجموعة من طلاب وبراعم مدرسة الدعوة الإسلامية، ضمن الأنشطة المدرسية الصيفية والتي يتم تنفيذها لتنمية مواهب الطلاب وبناء شخصيته وتنمية قدراته.



جاء ذلك فى حضور المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام ومحمد حسام الدين، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف والمستشار أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس أمناء الأباء والمعلمين بالمديرية ومحمود المغربي، رئيس مدينة بني سويف وأحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد كامل محمود مدير عام العلاقات والإعلام بديوان المحافظة.



وبدأت فعاليات الأمسية بمعرض فنى ضم العديد من المشغولات اليدوية، مثل اللوحات فنية والمجسمات لأشكال هندسية من الكرتون والرمل، وإكسسوارات وزخارف ورسم على الورق، بجانب تصاميم إبتكارية لأشكال وأدوات مصنوعة من مواد وقطع متاحة بالمنزل والمدرسة لإعادة إستخدامها مرة أخرى في الحياة اليومية.



وشّهد عدد كبير من الأسر السويفية العروض الفنية التي تضمنت الأغاني الوطنية والمقطوعات الموسيقية والاستعراضات وفنون الإلقاء مثل الابتهالات والانشاد الديني، والقاء الأشعار، بالإضافة إلى استعراض للفنون القتالية مثل الكراتيه والكونغفو والجودو والكيودو وغيرها، والتي أظهرت حجم وقيمة الإبداع والموهبة التي يمتلكها أبناء المحافظة من البراعم في كل الفنون والمجالات.



ومن جانبه أعرب المستشار أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس أمناء الأباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم عن تقديره وجميع أولياء الأمور للفرصة التي أتاحها لهم محافظ بني سويف، وإعادة احياء حديقة سعيد النجار، مشيرًا إلى روعة فكرة انشاء مركز للإبداع بالحديقة ليكون اشعاعا ومنبرا لكل الفنون والأداب والإبداعات والإبتكارات، مؤكدًا على دعم كل الأسر لهذه التجربة الناجحة.



وأكد محمد حسام الدين، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أن المديرية حاضرة بقوة في تعميم هذه الفكرة التي بالفعل ساعدت على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة، وأضفت عليها طابعا مميزا وتحفيزًا رائعًا على إستكمال الابداع في مختلف المجالات والفنون، مؤكدًا على أن هذا العمل الذي يتنباه المحافظ يهدف إلى تنمية ورعاية المواهب التي تحظى بها المحافظة وهو ما يتسق مع مجهودات الدولة وخطتها في هذا المجال.

