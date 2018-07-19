سلمى الشرقاوي ضيفة شريهان أبو الحسن في "ست الحسن" غدا





تستضيف الإعلامية شريهان أبو الحسن في برنامجها "ست الحسن" المنتجة سلمى الشرقاوي غدًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا للحديث عن أولى تجاربها الإنتاجية في فيلم "الرجل الأخطر" .





فيلم " الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد علي السسبنس والإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجأت للجمهور العربي والمصري وبه إسقاطات على الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشوية الذي حدث لمصر في الآونة الاخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.





"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وادوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا و تأليف :جوزيف فوزي و من إخراج الدكتور: مرقس عادل ومخرج منفذ: محمد بدير ومنتج فني: مينا فوزي ومدير التصوير: مايكل جورجي ومهندس ديكور: تامر اسماعيل ومهندس الصوت: مرسي عبدالمغني ومستشار إعلامي: موسي صبري. من إنتاج: شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الاباصيري.



