أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 18/7/2018: موعد حجز وحدات العاصمة الجديدة ورسوب 44% بمدارس المتفوقين
الخميس 19/يوليه/2018 - 02:45 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف - ندى محمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
السفير السوداني بالقاهرة: زيارة السيسي للخرطوم تعكس عمق العلاقة بين البلدين
قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني لدى مصر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان زيارة عامة، والسودان قيادة وحكومة وشعب يرحبون غاية الترحيب بالرئيس السيسي، الذي يخص السودان بأولى زيارة له بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، وهذا يعكس أهمية وعمق العلاقات بين مصر والسودان.
"التعليم" عن رسوب 44% من الطلاب بمدارس المتفوقين: نتيجة طبيعية (فيديو)
عقب أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على رسوب 44% من الطلاب بمدارس المتفوقين في الثانوية العامة قائلًا: "نتيجة طبيعية ولا يوجد به شبهات".
رئيس الشرقية للدخان: السجائر المهربة تضر المُدخن وتسبب له الأمراض
قال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، أن السجائر المهربة غير خاضعة للمواصفات القياسية، الرسمية، وتضر المدخن وتتسبب في حدوث بعض الأمراض لكونها مقلدة.
"الإسكان" تكشف موعد حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة
قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن تسجيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة بدأ إلكترونيًا اليوم، موضحًا أن اليوم كان تسجيل البيانات وليس حجز الوحدات، وأن الحجز يوم 12 أغسطس.
وزير التعليم العالي: الجامعات الجديدة ستقدم منح للمتفوقين بالمجان (فيديو)
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير التعليم للوصول إلى المستوى العالمي، منوهًا أن الجامعات الأجنبية الجديدة ستقدم منح للمتفوقين بالمجان وفقا للقانون الجديد.
خالد حمزة يكشف حقيقة خروج الجامعات المصرية من التصنيف العالمي (فيديو)
كشف الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، حقيقة خروج الجامعات المصرية من التصنيف العالمي، مؤكدًا أنها مجرد شائعة.
بعد وصولها مصر.. الحاجة سعدية: "ماكنتش مصدقة إني هرجع بلدي تاني"
قالت الحاجة سعدية، ضحية العمرة المزيفة، إنها سعيدة بالعودة إلى بلدها، معقبة: "ماكنتش مصدقة إني هرجع بلدي تاني"، لافتة إلى أن السفارة المصرية بالمملكة قامت بمساعدتها بشكل كبير في العودة لمصر.
أمين "الأعلى للآثار" يكشف حقيقة إصابة العالم بلعنة حال فتح تابوت الإسكندرية
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الأساطير التي حُكيت عن تابوت الإسكندرية تدل على أن العالم أجمع مهتم بالاكتشافات الفرعونية التي حدثت مؤخرًا، لافتًا إلى أن الحديث على أن تابوت الإسكندرية خاص بالإسكندر الأكبر غير حقيقي، لأن الدفنة الخاصة بالتابوت فقيرة.
مهاب مميش: الملاحة في قناة السويس تسير بصورة طبيعية.. ومر 51 سفينة اليوم
أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن الحركة في قناة السويس تسير بشكل جيد، والملاحة تسير بصورة طبيعية جدًا، وأن معدلات المرور تفوق المعدلات العادية.
"قاهر الأمية" لـ"السيسي" باكيا: "اعتقلني لو كلامي طلع غلط" (فيديو)
بكى هاشم خليل المُلقب بـ "قاهر الأمية" في المنوفية، لتأثره بحبه الشديد لمصر ورغبته في تقدمها والعمل على تنميتها، معلقا "نفسي مصر تبقى أحسن وترتاح.. الناس مهمومة وبيصرفوا فلوسهم عالأرض بسبب الدروس".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
السفير السوداني بالقاهرة: زيارة السيسي للخرطوم تعكس عمق العلاقة بين البلدين
قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني لدى مصر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان زيارة عامة، والسودان قيادة وحكومة وشعب يرحبون غاية الترحيب بالرئيس السيسي، الذي يخص السودان بأولى زيارة له بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، وهذا يعكس أهمية وعمق العلاقات بين مصر والسودان.
"التعليم" عن رسوب 44% من الطلاب بمدارس المتفوقين: نتيجة طبيعية (فيديو)
عقب أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على رسوب 44% من الطلاب بمدارس المتفوقين في الثانوية العامة قائلًا: "نتيجة طبيعية ولا يوجد به شبهات".
رئيس الشرقية للدخان: السجائر المهربة تضر المُدخن وتسبب له الأمراض
قال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، أن السجائر المهربة غير خاضعة للمواصفات القياسية، الرسمية، وتضر المدخن وتتسبب في حدوث بعض الأمراض لكونها مقلدة.
"الإسكان" تكشف موعد حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة
قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن تسجيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة بدأ إلكترونيًا اليوم، موضحًا أن اليوم كان تسجيل البيانات وليس حجز الوحدات، وأن الحجز يوم 12 أغسطس.
وزير التعليم العالي: الجامعات الجديدة ستقدم منح للمتفوقين بالمجان (فيديو)
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير التعليم للوصول إلى المستوى العالمي، منوهًا أن الجامعات الأجنبية الجديدة ستقدم منح للمتفوقين بالمجان وفقا للقانون الجديد.
خالد حمزة يكشف حقيقة خروج الجامعات المصرية من التصنيف العالمي (فيديو)
كشف الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، حقيقة خروج الجامعات المصرية من التصنيف العالمي، مؤكدًا أنها مجرد شائعة.
بعد وصولها مصر.. الحاجة سعدية: "ماكنتش مصدقة إني هرجع بلدي تاني"
قالت الحاجة سعدية، ضحية العمرة المزيفة، إنها سعيدة بالعودة إلى بلدها، معقبة: "ماكنتش مصدقة إني هرجع بلدي تاني"، لافتة إلى أن السفارة المصرية بالمملكة قامت بمساعدتها بشكل كبير في العودة لمصر.
أمين "الأعلى للآثار" يكشف حقيقة إصابة العالم بلعنة حال فتح تابوت الإسكندرية
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الأساطير التي حُكيت عن تابوت الإسكندرية تدل على أن العالم أجمع مهتم بالاكتشافات الفرعونية التي حدثت مؤخرًا، لافتًا إلى أن الحديث على أن تابوت الإسكندرية خاص بالإسكندر الأكبر غير حقيقي، لأن الدفنة الخاصة بالتابوت فقيرة.
مهاب مميش: الملاحة في قناة السويس تسير بصورة طبيعية.. ومر 51 سفينة اليوم
أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن الحركة في قناة السويس تسير بشكل جيد، والملاحة تسير بصورة طبيعية جدًا، وأن معدلات المرور تفوق المعدلات العادية.
"قاهر الأمية" لـ"السيسي" باكيا: "اعتقلني لو كلامي طلع غلط" (فيديو)
بكى هاشم خليل المُلقب بـ "قاهر الأمية" في المنوفية، لتأثره بحبه الشديد لمصر ورغبته في تقدمها والعمل على تنميتها، معلقا "نفسي مصر تبقى أحسن وترتاح.. الناس مهمومة وبيصرفوا فلوسهم عالأرض بسبب الدروس".