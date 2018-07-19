الاحتلال يصادر 200 دونم من أراضى الفلسطينيين بالضفة الغربيةدوم

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى أوامر بمصادرة 200 دونم من الأراضى الفلسطينية الخاصة فى مدينة بيت لحم "الضفة الغربية".

وذكرت وكالة "قدس برس" أمس نقلاً عن أحمد صلاح، منسق اللجنة الوطنية لمقاومة المستوطنات، أنّ نظام الاحتلال الإسرائيلى أمر بتخصيص 200 دونم "1 دونم يعادل 1000 متر مربع" من الأراضى الفلسطينية الخاصة في منطقة جبل زقنده، وتقع في حي في الجزار.

وتضيف وكالة الأنباء الفلسطينية أن القادة الإسرائيليون يخططون للتوسع المستوطنات حول هذه الأراضى، ويزعم الاحتلال أنه يصادر الأراضي الفلسطينية للاستخدام العسكرى، لكنه يعيدها بعد ذلك إلى المستوطنين.

كما نشر المصدر الفلسطينى، الأربعاء أنّ السلطات الإسرائيلية دمرت أربعة مبان فلسطينية فى مدينة "اللد"، وتقع وسط الأراضى المحتلة، ويزعم الكيان الصهيونى أنّ هدم هذه المنشآت" يرجع إلى أنها بنيت دون إذن من السلطات الإسرائيلية.