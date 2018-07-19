ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الاحتلال يصادر 200 دونم من أراضى الفلسطينيين بالضفة الغربيةدوم

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:35 ص
الاحتلال يصادر 200 دونم من أراضى الفلسطينيين بالضفة الغربيةدوم
صورة أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى أوامر بمصادرة 200 دونم من الأراضى الفلسطينية الخاصة فى مدينة بيت لحم "الضفة الغربية".

 

وذكرت وكالة "قدس برس" أمس نقلاً عن أحمد صلاح، منسق اللجنة الوطنية لمقاومة المستوطنات، أنّ نظام الاحتلال الإسرائيلى أمر بتخصيص 200 دونم "1 دونم يعادل 1000 متر مربع" من الأراضى الفلسطينية الخاصة في منطقة جبل زقنده، وتقع في حي في الجزار.

 

وتضيف وكالة الأنباء الفلسطينية أن القادة الإسرائيليون يخططون للتوسع المستوطنات حول هذه الأراضى، ويزعم الاحتلال أنه يصادر الأراضي الفلسطينية للاستخدام العسكرى، لكنه يعيدها بعد ذلك إلى المستوطنين.

 

كما نشر المصدر الفلسطينى، الأربعاء أنّ السلطات الإسرائيلية دمرت أربعة مبان فلسطينية فى مدينة "اللد"، وتقع وسط الأراضى المحتلة، ويزعم الكيان الصهيونى أنّ هدم هذه المنشآت" يرجع إلى أنها بنيت دون إذن من السلطات الإسرائيلية.

المزيد عن: عالم الضفة الغربية الاحتلال اخبار إسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
كلوب أمريكا - المكسيك
x
04:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
بلاكبيرن روفرز - إنجلترا
x
20:45
ليفربول - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/19/2018 2:20:03 AM