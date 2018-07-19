دنيا عبد العزيز: تعرضي لخيانة الأصدقاء سر وحدتي





كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن تعرضها للخيانه من إحدى صديقاتها، مشيرة إلى أنها لم تخسر رغم تألمها فى البداية، وإنما الطرف الآخر هو الذي سيخسر لأنها ستكون صادقه فى مشاعرها.وأضافت خلال لقائها فى برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أنها إعتادت على هذا الأمر، لافتة إلى أن سر عدم وجود أصدقاء لديها في الوسط الفني يعود لأنها تألمت كثيرًا من بعض الصداقات به لذلك قررت تكون بمفردها.