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مصادر تكشف لـ"الفجر" كواليس "مفرمة قيادات التعليم".. وتوقعات بتغيير 80%

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:03 ص
مصادر تكشف لـالفجر كواليس مفرمة قيادات التعليم.. وتوقعات بتغيير 80%
وزير التعليم طارق شوقي
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ريم محمود
 
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، عن "مفرمة" القيادات بالوزارة خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك بعد إعلان الوزارة برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن حاجتها لشغل 108 وظائف قيادية، قائلة في إعلانها أن باب التقديم انطلق 16 يوليو الجاري ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

مصادر بالوزارة قالت لـ"الفجر"، إنه جرى التجهيز لهذه المسابقة خلال الفترة الماضية، ونبه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اللجنة المسؤولة عن المقابلات الشخصية للمرشحين أن عنصر الكفاءة هو العنصر الأول في الاختيار، إضافة إلى صغر السن.

وأضافت المصادر، أن الوزير يريد قيادات جديدة قادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتعامل معها بالتزامن مع تطبيق النظام التعليمي الجديد، فضلًا عن قيادات جديدة لا يكون شغلها الشاغل رفع المكآفات المالية الخاصة بهم.

وكشف مصدر بالوزارة، عن نقطة جديدة، وهي أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعطي الوزارة الحق في تعيين أحد من خارج التربية والتعليم عن طريق الانتداب عامين، وإذا أثبت كفاءته يتم التجديد له، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يحدث لأول مرة خلال هذه المسابقة.

وتابع المصدر، أن الوزير أعطى توجيهات للجنة المسؤولة عن المقابلات الشخصية أيضًا بالتمعن فى الاختيار خاصة أنه يوجد شباب من المعلمين والإداريين وغيرهم في الإدارات والمديريات التعليمية، ولكنهم لا أحد يعلم عنهم شيء، ولذلك يتم الانتباه لذلك جيداَ حتى يتم استغلال هؤلاء لتطوير العملية التعليمية المقبلة.

وقال المصدر، إن القيادات الحالية لها الحق أن تترشح في المسابقة، ولكنه من المتوقع تغيير 80% من القيادات الحالية، والعمل على جلب وجوه جديدة بأفكار جديدة تتناسب مع النظام التعليمي الجديد والمقرر تطبيقه في سبتمبر المقبل.
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