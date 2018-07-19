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"الإمام" يتحدث عن خطة الدولة لتطبيق نظام الري الحديث في مصر

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:13 ص
الإمام يتحدث عن خطة الدولة لتطبيق نظام الري الحديث في مصر
وزير الري
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داليا الحسين
 
قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن النظام الري الحديث يتم تطبيقه عقب إبداء أصحاب الأراضي رغبتهم في تنفيذه، حيث تبدأ الوزارة في إجراء الدراسات والتصميمات الفنية وتوفير التمويل اللازم.

وأوضح "الإمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الوزارة تستهدف تنفيذ هذا المشروع في كل الأراضي التي تتمكن من الوصول إليها، ويعبر أصحابها عن رغبتهم في تطبيق المنظومة الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري: "تم تطبيق نظام الري الحديث في عدد كبير من الأراضي بمحافظة الفيوم منذ عدة شهور، بعد تقدم أصحابها، بطلب لتطبيق نظام الري الحديث"، متابعًا: "عقدنا بروتوكولات تعاون مع أصحاب الأراضي لتطبيق النظام في أراضيهم، وذلك لكون الأمر يشترط موافقتهم المسبقة، لأن التطبيق وتجهيز التمويل اللازم يستغرق وقتًا طويلًا".
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