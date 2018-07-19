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نجم كبير بالزمالك أول ضحايا جروس في القلعة البيضاء

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:22 ص
نجم كبير بالزمالك أول ضحايا جروس في القلعة البيضاء
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الفجر الرياضي
 

 

كشف الاعلامي إسلام الشاطر عن أول ضحايا السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى  للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك والذي طالب الادارة بالاستغناء عن اللاعب بشكل رسمي والبحث عن عرض لرحيل صانع ألعاب الفريق "المفاجأة" ولاعب كبير ورفض ذكر إسمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم الاربعاء أنة جاء طلب"جروس"، للاستغناء عن اللاعب المفاجأه  عدم تأدية التدرلايبات الجماعية بشكل قوى وتكاسلة  الواضح مع الفريق الى جانب انتقاده للحالة البدنية للاعب خلال معسكر ألمانيا، والتى لا تسمح بمشاركته أكثر من 45 دقيقة فقط .

 

وتابع :"  نادى الزمالك، قام بتوثيق بشكل رسمى، عقود ، صانع ألعاب الفريق، التى وقع عليها منذ فترة لمدة 3 سنوات، وتسلم اللاعب مقدم التعاقد قبل سفره برفقة البعثة البيضاء إلى ألمانيا" منوها أن اللاعبى انضم للقلعةالبيضاء منذ 4 مواسم وقدم أداءا مميزا خلال السنوات الأربعة .

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