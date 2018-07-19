تعرف على رأي محمد علي في تشبيهه بـ آسر ياسين
الخميس 19/يوليه/2018 - 01:38 ص
مريم الشريف
نفى الفنان محمد على، شعوره بالإنزعاج لوجود شبه كبير بينه وبين والفنان آسر ياسين، مشيرًا إلى أنه سعيد بهذا الأمر.
ومن ناحية آخرى أوضح خلال لقائه فى برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن النجاح يأتى من خلال الاجتهاد ثم ترك الأمر لله.
ومن ناحية آخرى أوضح خلال لقائه فى برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن النجاح يأتى من خلال الاجتهاد ثم ترك الأمر لله.
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