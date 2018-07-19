محمد علي: "عيبي إني بحب الستات"

أكد الفنان محمد علي، أن زوجته هويدا تمتاز بالصبر، مضيفا أنه لديه عيب خطير وهو حب النساء، إلا أن زوجته تعلم أنه يحبها ولذلك تتحمل هذا الأمر.



وأضاف "علي" خلال لقائه في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC": "أنا مطلع عينيها ربنا يعينها عليه، ولكن زوجتي تعلم أن قلبى اختارها من بين كل النساء".