الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كاسونجو
الخميس 19/يوليه/2018 - 12:09 ص
رامي بشاي
حرص لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، وأفراد الجهاز الفني للفريق خلال تواجدهم في فندق الاقامة بمدينة نورنبيرج الألمانية، على الاحتفال بعيد ميلاد الـ 24 للكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق .
وتم إعداد تورتة للاحتفال بعيد ميلاد مهاجم الزمالك داخل
الفندق ، في أجواء أكثر من رائعة يكشف على الانسجام والعلاقة المميزة بين لاعبي الزمالك
وحرص كاسونجو ، على توجيه التحيه لزملائه بالفريق وأفراد الجهاز الفنى على تلك اللافتة
الطيبة