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الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كاسونجو

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:09 ص
الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كاسونجو
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رامي بشاي
 


حرص لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، وأفراد الجهاز الفني للفريق خلال تواجدهم في فندق الاقامة بمدينة نورنبيرج الألمانية، على الاحتفال بعيد ميلاد الـ 24 للكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق .

 

وتم إعداد تورتة للاحتفال بعيد ميلاد مهاجم الزمالك داخل الفندق ، في أجواء أكثر من رائعة يكشف على الانسجام والعلاقة المميزة بين لاعبي الزمالك وحرص كاسونجو ، على توجيه التحيه لزملائه بالفريق وأفراد الجهاز الفنى على تلك اللافتة الطيبة

 

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