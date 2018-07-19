الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كاسونجو





حرص لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، وأفراد الجهاز الفني للفريق خلال تواجدهم في فندق الاقامة بمدينة نورنبيرج الألمانية، على الاحتفال بعيد ميلاد الـ 24 للكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق .

وتم إعداد تورتة للاحتفال بعيد ميلاد مهاجم الزمالك داخل الفندق ، في أجواء أكثر من رائعة يكشف على الانسجام والعلاقة المميزة بين لاعبي الزمالك وحرص كاسونجو ، على توجيه التحيه لزملائه بالفريق وأفراد الجهاز الفنى على تلك اللافتة الطيبة