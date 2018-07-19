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عضو "العليا للحج" للحاجة سعدية: "ليكي حجة في رقبتنا"

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:08 ص
عضو العليا للحج للحاجة سعدية: ليكي حجة في رقبتنا
الحاجة سعدية
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كساب أحمد
 
تقدم أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بالاعتذار للحاجة سعدية ضحية العمرة المزيفة على ما حدث لها من أزمات في المملكة العربية السعودية على خلفية القبض عليها بتهمة الاتجار في المخدرات.

ودعا "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، الحاجة سعدية لأداء فريضة الحج هذا العام أو العام المقبل كيفما تشاء، معقبًا: "ليكي حجة في رقبتنا تمحي بيها اللي حصلك، وده نوع من الاعتذار".

وكانت سعدية عبد السلام 74 سنة، من قرية درين التابعة لمركز نبروه، وقعت ضحية لجارها "عبد الله"، الذى أقنعها وشقيقته بتبرع شخص سعودى بعمرة لـ15 فردًا، كانت هى من بينهم، وأرسل معها حقيبة لتوصيلها للمتبرع، وأثناء التفتيش بمطار ينبع غرب السعودية، عثر داخلها على أقراص مخدرة، وألقى القبض عليها.

وتمكن ضباط مباحث الدقهلية بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم أثناء اختبائه فى إحدى الشقق بشارع العشرين دائرة قسم الأهرام، واعترف بارتكاب الواقعة بهدف تهريب المخدرات بمساعدة أشخاص بالمملكة السعودية ونبروه، كما تم القبض على شقيقته وزوجها، وسائق السيارة التى استقلها برفقة المجنى عليها لتوصيلها للمطار، باعتبارهم شركاء فى الجريمة.
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