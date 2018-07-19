تكريم فريق عمل "أبو عمر المصري" في "الفجر الفني" (صور)

كرم موقع " الفجر الفني " منذ قليل فريق عمل مسلسل "أبو عمر المصري" وذلك بعد نجاح عرض المسلسل في موسم رمضان الماضي.





وحضر التكريم المخرج احمد خالد، والفنان صبري فواز، والفنان عمرو القاضي، وتحدثوا عن اسباب تعاونهم في المسلسل والعمل مع احمد عز، بالاضافة الي كشف مواقف كوميدية في كواليس التصوير،وتحدث صبري فواز عن دوره في المسلسل وتحضيراته للشخصية وتشبيهها ب"أسامة بن لادن".





مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني وثناء شافع واحمد العوضى وصبري فواز، اخراج أحمد خالد موسى