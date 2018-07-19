وزير الري: نحاول توفير جميع الطرق لترشيد استهلاك المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، إن ترشيد مياه الري يكون بإدخال نظم تطوير الري الحديثة إلى الأراضي القديمة، لافتًا إلى أن الوزارة أنشأت تجربة للري الحديث في الفيوم، وهذا أدى لتقليل تكلفة السماد وزيادة الإنتاجية.



وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمة مذاعة على فضائية "on live"، مساء الأربعاء، أن هناك إقبال كبير على إدخال طرق الري الحديثة إلى الأراضي القديمة، لأن من شأن هذا زيادة دخل الفلاح، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة الطرق التي ترشد في استهلاك المياه.

