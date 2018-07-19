متحدث المترو عن انتشار الباعة الجائلين: "مش هنقدر نمنعهم"

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن تواجد الباعة الجائلين والتوكتوك أمام محطات المترو يُسأل عنها الأحياء التابع لها المحطات، معقبًا: "مش إحنا اللى هنسأل عن الشارع أمام المترو، إحنا أرسلنا للمحليات خطابات رسمية بالصور ولا حياة لمن تنادي، لكن مالناش سلطة عليهم".



وأضاف "عبدالهادي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن مترو الأنفاق هو أسرع وأسهل وآمن وسيلة مواصلات، معقبًا: "دي وسيلة مواصلاتي".



وعن وجود باعة جائلين داخل المترو، عقب متحدث المترو: "بيقطعوا تذكرة ويركبوا زي أي مواطن، ولا يمكن أن نمعنهم من الركوب"، مشيرًا إلى أن هذه مسؤولية الشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن الباعة الجائلين داخل قطارات ومحطات المترو.

