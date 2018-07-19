خبير معلومات: 60% من الشائعات مصدرها "فيسبوك"

قال المهندس وليد حجاج، الباحث في أمن المعلومات والمُلقب بـ صائد الهاكرز، إن 60% من الشائعات مصدرها فيسبوك، مشيرا إلى أن 33% من المواطنين يحصلون على معلوماتهم من الإنترنت.



وأضاف "حجاج" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن متوسط استخدام المواطن لمواقع التواصل الاجتماعي 8 ساعات يوميًا.



وأشار الباحث في أمن المعلومات إلى أن الشائعات اجتهاد لتفسير معلومة؛ لعدم وجود جهة معينة تصدرها.