ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خبير معلومات: 60% من الشائعات مصدرها "فيسبوك"

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:19 ص
خبير معلومات: 60% من الشائعات مصدرها فيسبوك
المهندس وليد حجاج
طباعة
داليا الحسين
 
قال المهندس وليد حجاج، الباحث في أمن المعلومات والمُلقب بـ صائد الهاكرز، إن 60% من الشائعات مصدرها فيسبوك، مشيرا إلى أن 33% من المواطنين يحصلون على معلوماتهم من الإنترنت.

وأضاف "حجاج" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن متوسط استخدام المواطن لمواقع التواصل الاجتماعي 8 ساعات يوميًا.

وأشار الباحث في أمن المعلومات إلى أن الشائعات اجتهاد لتفسير معلومة؛ لعدم وجود جهة معينة تصدرها.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
كلوب أمريكا - المكسيك
x
04:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
بلاكبيرن روفرز - إنجلترا
x
20:45
ليفربول - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/19/2018 4:10:23 AM