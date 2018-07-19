الطالع الفلكى الخَمِيس 19/7/2018..فُنُون هَادِفَة!

**القمر فى الرّبع الأوّل، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الثّالثة و13 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجرغدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الرّابعة و25 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





*اليوم 12 أبيب قبطى، 19 تَمّوز رُومى، 6 ذو القعدة ،ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: -جُملة الطّشت آلّى بِتَرْمُزْ لإيه؟ (لإنقطاع المياه)- دَا الفنّ الهادف اللى بِيْعَالِجْ مشاكل النّاس.(ميرفت أمين من فيلم ثرثرة فوق النيل-1971)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*لاتوجد اليوم

إصطفافات فلكيّة لاغربية ولاهندية لكنه يوافق ذكرى ميلاد الطبيب والفنان فؤاد خليل وقرينه الفلكى الفنان محمّد أبو الحسن رَحْمَهما الله ، إحتفالاً بهما فهذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم فؤاد خليل ومحمّد أبو الحسن ،مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيهما بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتَبْخل عليهما بالفَاتِحَة.





-الفنان فؤاد خليل..

(مُساعد الفقراء)،(تعويذة قويّة)،(ضوء أحمر)،(كبرياء ملك)،(حمامة الحُبّ)، (مشغول كالنحلة)،(تفاحة حمراء قانية)،(إنبلاج الفجر)،(يتحرّك بسرعة).





-الفنان محمّد أبو الحسن..

(مياه رائقة/نظيفة)،(مسئولية محدودة)،(قلب مكسور)،(قطاع خاص)،(مملكة كريستالية)،(مثير للجدل).





*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

باقة منوعة من أغانٍ لاتينيّة كرنفالية غالباً لانعرف معنى كلماتها لكن ألحانها المُوسيقيّة مُبهجة مُريحة للنفوس.





1-Thalia - Mujer Latina

2-Thalia - Amar Sin Ser Amada

3-Thalia - Tu Y Yo

4-Thalia - Rosalinda (Official Video

5-Shakira - Te Aviso, Te Anuncio

6-Shakira - Objection - Afro Punk Version (Live at Uno Di Noi

7-Paul Cless feat. Brixx - Suavemente

8-Ricky Martin - She Bangs (Spanish

9-Elvis Crespo - Por El Caminito

10-BETTO DOUGLLAS - LAMBADA DO GALO GAGO





*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: حسّك الفكاهى ونكاتك القصيرة مفيدة لإذابة جبل الجليد فى جلسة تعارف أو زيارة إجتماعية ، من كثر كلامه قلّت هيبته، خيرالأمورالوَسَطْ.

برج الثور: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.





برج الجوزاء: حالتك المزاجيّة تميل للأنشطة الفنيّة، على أقل تقدير سماع موسيقى أو مشاهدة فيلم راقى من الزمن الجميل ولو وحيداً، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج السّرطان: لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة ، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج الأسد: علاقة الودّ والصداقة التى تعيشها اليوم قد تنقلب لنزاع وخصومة فى الغد، لذا لا تندفع بكل ثقلك ولاتغرّد بأسرارك وأترك مساحة فراغ كافية.

برج العذراء: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج الميزان: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.

برج العقرب: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور والنبات، لا تنسَ رعاية شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج القوس: رُبما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج الجدى: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش التفكير المنطقى.





برج الدّلو: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين و براكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.



