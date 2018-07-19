مهاب مميش: حققنا أكبر دخل في تاريخ قناة السويس العام الماضي

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة الجديدة حققت عائدات لم تحدث من قبل، ووفروا 50% من زمن مرور السفن، متابعًا: "نعمل في الاتجاهين معًا؛ الانتهاء من المنطقة الاقتصادية، وزيادة الملاحة في القناة الجديدة، ويوجد حوالي 116 مشروع على أرض الواقع حاليًا".



وأضاف "مميش"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أنه مر عبر القناة مليار طن من البضائع خلال الفترة السابقة، وحققوا العام الماضي أكبر دخل في تاريخ قناة السويس حوالي 5.6 مليار دولار، أي حوالي 99 مليار جنيه.



واستطرد: "نعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بالقناة".

