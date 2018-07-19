دبلوماسي سابق يكشف أهمية زيارة السيسي للسودان

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان هامة جدًا، معربًا عن سعادته بهذه الزيارات خصوصًا على مستوى القمة، لافتًا إلى أن الزيارات على مستوى رؤساء الدول تتضمن اتخاذ قرارات فورية لإزالة أي معوقات لتحسين العلاقات بين البلدين.



وأضاف "بيومي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن مصر والسودان يشتركان في أشياء كثيرة، فهما أعضاء جامعة الدول العربية، وأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى ألغت الرسوم الجمركية بين بلدانهم، ووجود حدود مشتركة بهذه الضخامة، ووجود أكثر من 4 ملايين سوداني يقيموا على أرض مصر، يستلزم أن تكون العلاقات التجارية بينهما أكبر من ذلك، وأن يكون هناك تعاون زراعي بينهما.



وتابع، أن مصر والسودان كانت بلد واحدة وانقسمن لبلدين لكننا نريد أن نبقي على العلاقات، فهناك مصالح مهولة بين البلدين، فضلًا عن تنسيق المواقف فيما يتعلق بمياه النيل.

