هوبا: استعد للمشاركة في عمل سينمائي.. وكليب "غزال سيعرض على فضائية

يستعد مطرب الأغنية الشعبية هوبا لعرض أغنيته الجديدة "الغزال" على طريقة الفيديو كليب عبر شاشة القنوات الفضائية واليوتيوب والسوشيال ميديا، وذلك بعد أن قام بإنهاء تسجيلها في إحدى ستديوهات التسجيل الصوتي تمهيدًا لعرضها عبر شاشة عدد من القنوات الفضائية والموسيقية.





ويعتبر هذا الكليب عودة من جديد للمطرب هوبا علي الساحة الفنية والإعلامية بعد نجاح أغانيه التي حققت نسبة نجاح عالية ونذكر منها "حجرين علي الشيشة"، "المزة مجنناني" وغيرها من الأغاني التي أتركت صدي كبير في قلوب المستمعين.

أغنيه "أنا معايا الغزال" من تأليف فضل الراوي وتلحين محمد غنيم وتوزيع زيزو فاروق، وإخزاج حسام المهدي.

على جانب آخر يدرس هوبا العديد من الأفلام السينمائية والتي سيشارك فيها من الناحية التمثيلية والغنائية معاً، وأكد أنه فور التعاقد مع الجهة المنتجة سيعلن تفاصيل العمل.





الجدير بالذكر أن هوبا استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً في الوسط الفني بعد غنائه تتر مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة".