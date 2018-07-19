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زي النهاردة بتاريخ 19-7-2018

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 19-7-2018
زي النهاردة بتاريخ 19-7-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 19-7-2018

أحـــــــــداث

711 - وقوع معركة وادي لكة التي مهدت الطريق للمسلمين أن يفتحوا شبه جزيرة أيبيريا.

1799 - اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر.

1870 - بدأ الحرب الفرنسية البروسية.

1943 - الطائرات الأمريكية تقوم بضرب السكك الحديدية في إيطاليا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1956 - الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل.

1984 - لوران فابيوس يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية بعمر 37 سنة.

1988 - اندلاع «معركة خواكورك» بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي / التركي / الإيراني.

1996 - رئيس صرب البوسنة رادوفان كاراديتش يوافق على الاستقالة والانسحاب من الحياة السياسية العامة.

2005 - فؤاد السنيورة يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية وذلك بتشكيله لأول حكومة بعد خروج الجيش السوري من لبنان.

2009 - وزارة الداخلية الموريتانية تعلن فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008 بانتخابات الرئاسة وذلك بعد حصولة على 52.58% من أصوات الناخبين، والمعارضة تطعن بالنتيجة.

مــــــواليــــــــد

1814 - صمويل كولت، مخترع أمريكي.

1834 - إدغار ديغا، رسام ونحات فرنسي.

1893 - فلاديمير ماياكوفسكي، شاعر روسي.

1896 - آرتشيبالد جوزيف كرونين، طبيب وروائي اسكتلندي.

1898 - هربرت ماركوزه، فيلسوف وعالم في علم الاجتماع ألماني.

1921 - روزالين يالو، طبيبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1977.

1932 - إيسامو تانوناكا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1940 - فؤاد خليل، ممثل مصري.

1958 - توموكي هاسيغاوا، ملحن ياباني.

1965 - هايله مريم ديساليغنه، رئيس وزراء إثيوبيا.

1968 - بافل كوكا، لاعب كرة قدم تشيكي.

1973 - سعيد التغماوي، ممثل فرنسي من أصل مغربي.

1973 - أحمد الشقيري[؟]، إعلامي سعودية.

1977 - هيثم مصطفى، لاعب كرة قدم سوداني.

1978 - جوناثان زيبينا، لاعب كرة قدم فرنسي.

1979 - لوك يونغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1980 - اكزافييه ماليسه، لاعب كرة مضرب بلجيكي.

1981 - أندرسون لويز دي كارفاليو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1982 - ستوارت بارنابي، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1985 - عبد الله مشيلح، لاعب كرة قدم كويتي.

1994 - عمر بلمير، مغني مغربي.

وفيـــــــــات

514 - البابا سيماشوس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1543 - ماري بولين، عشيقة هنري الثامن ملك إنجلترا.

1814 - ماثيو فليندرز، ملاح ومستكشف إنجليزي.

1965 - إي سنغ مان، رئيس كوريا الجنوبية.

1999 - عطية محمد سالم، عالم دين مصري.

2000 - سليمان الهويدي، شاعر كويتي.

2004 - زينكو سوزوكي، رئيس وزراء اليابان.

2004 - أسد الله موسوي ماكوئي، معلم وعالم اجتماع ومؤرخ وسياسي إيراني.

2009 - فرانك ماكورت، كاتب أمريكي.

2009 - هنري سورتيس، سائق فورمولا 2 بريطاني.

2012 - عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية في مصر.

أعيــــــاد ومنـــــــاسبــــــــات

عيد الشهداء في بورما.
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