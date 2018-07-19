زي النهاردة بتاريخ 19-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 19-7-2018





أحـــــــــداث





711 - وقوع معركة وادي لكة التي مهدت الطريق للمسلمين أن يفتحوا شبه جزيرة أيبيريا.





1799 - اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر.





1870 - بدأ الحرب الفرنسية البروسية.





1943 - الطائرات الأمريكية تقوم بضرب السكك الحديدية في إيطاليا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.





1956 - الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل.





1984 - لوران فابيوس يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية بعمر 37 سنة.





1988 - اندلاع «معركة خواكورك» بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي / التركي / الإيراني.





1996 - رئيس صرب البوسنة رادوفان كاراديتش يوافق على الاستقالة والانسحاب من الحياة السياسية العامة.





2005 - فؤاد السنيورة يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية وذلك بتشكيله لأول حكومة بعد خروج الجيش السوري من لبنان.





2009 - وزارة الداخلية الموريتانية تعلن فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008 بانتخابات الرئاسة وذلك بعد حصولة على 52.58% من أصوات الناخبين، والمعارضة تطعن بالنتيجة.





مــــــواليــــــــد





1814 - صمويل كولت، مخترع أمريكي.





1834 - إدغار ديغا، رسام ونحات فرنسي.





1893 - فلاديمير ماياكوفسكي، شاعر روسي.





1896 - آرتشيبالد جوزيف كرونين، طبيب وروائي اسكتلندي.





1898 - هربرت ماركوزه، فيلسوف وعالم في علم الاجتماع ألماني.





1921 - روزالين يالو، طبيبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1977.





1932 - إيسامو تانوناكا، ممثل أداء صوتي ياباني.





1940 - فؤاد خليل، ممثل مصري.





1958 - توموكي هاسيغاوا، ملحن ياباني.





1965 - هايله مريم ديساليغنه، رئيس وزراء إثيوبيا.





1968 - بافل كوكا، لاعب كرة قدم تشيكي.





1973 - سعيد التغماوي، ممثل فرنسي من أصل مغربي.





1973 - أحمد الشقيري[؟]، إعلامي سعودية.





1977 - هيثم مصطفى، لاعب كرة قدم سوداني.





1978 - جوناثان زيبينا، لاعب كرة قدم فرنسي.





1979 - لوك يونغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1980 - اكزافييه ماليسه، لاعب كرة مضرب بلجيكي.





1981 - أندرسون لويز دي كارفاليو، لاعب كرة قدم برازيلي.





1982 - ستوارت بارنابي، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1985 - عبد الله مشيلح، لاعب كرة قدم كويتي.





1994 - عمر بلمير، مغني مغربي.





وفيـــــــــات





514 - البابا سيماشوس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





1543 - ماري بولين، عشيقة هنري الثامن ملك إنجلترا.





1814 - ماثيو فليندرز، ملاح ومستكشف إنجليزي.





1965 - إي سنغ مان، رئيس كوريا الجنوبية.





1999 - عطية محمد سالم، عالم دين مصري.





2000 - سليمان الهويدي، شاعر كويتي.





2004 - زينكو سوزوكي، رئيس وزراء اليابان.





2004 - أسد الله موسوي ماكوئي، معلم وعالم اجتماع ومؤرخ وسياسي إيراني.





2009 - فرانك ماكورت، كاتب أمريكي.





2009 - هنري سورتيس، سائق فورمولا 2 بريطاني.





2012 - عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية في مصر.





أعيــــــاد ومنـــــــاسبــــــــات





عيد الشهداء في بورما.