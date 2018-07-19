رئيس جامعة الفيوم: سندرب 50 ألف مواطن سنويًا لتوفير فرص عمل بالمحافظة(فيديو)
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:42 م
أمنية فوزي
قال الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إن الطالب يتخيل أن السفر إلى الخارج سيفتح له أبواب الجنة، رغم أن كل المسافرين يعانون كثيرًا، مشيرًا إلى أنهم يقومون بعمل حملات توعية ومبادرات بالجامعات مثل "العودة للجذور"، لتوعية الطلاب بسلبيات السفر للخارج.
وشدد "حمزة"، خلال حواره ببرنامج "إشعة ولا"، المذاع عبر "القناة الثانية" مساء الأربعاء، على أن طلاب الجامعات المصرية لديهم فرصة ذهبية، ويتم توفير وظائف للخريجين دائمًا، معقبًا: "إحنا مش بنرمي الطلاب البحر بعد التخرج".
وكشف تفاصيل مبادرة "مصنعك في بيتك، أو شركتك في بيتك"، قائلًا إنها تستهدف تدريب 50 ألف مواطن كل عام على الأعمال المختلفة، موضحًا أن لتدريب كافة المواطنين وليس الطلاب فقط؛ لإخراج شعب منتج وتوفير فرص عمل في الفيوم، وأن المبادرة ستخرج للنور بعد 10 أيام.
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