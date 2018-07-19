الأهلي يصرف النظر عن نجم الإسماعيلي

تفكر إدارة النادي الأهلي المصري، في إغلاق باب المفاوضات مع محمود متولي، مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الأهلي، قدم 3 عروض من أجل ضم لاعب الإسماعيلي، اخرها كان ضم اللاعب مقابل 30 مليون جنيه، مع إعارة أحمد الشيخ، وعمرو جمال للاسماعيلي، لكن المفاوضات مع متولي تعثرت بعد أن تقدم نادي بيراميدز بعرض قيمته 60 مليون جنيه.

وبعد وصول عرض "بيراميدز"أعلن الإسماعيلي أنه لن يبيع اللاعب هذا الموسم حتى لو وصل سعره لـ100 مليون، ما جعل إدارة الأهلي تفكر في صرف النظر عن الصفقة.

وتعقد لجنة الكرة اجتماعًا مع الفرنسي كارتيرون، ومساعده محمد يوسف المدرب العام، اليوم الأربعاء، من أجل حسم ملف الصفقة الأخيرة للفريق، خاصة وأنَّ الأهلي كان يفكر في ضم لاعب ارتكاز مميز.