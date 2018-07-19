برلماني: إصدار قانون للحد من انتشار الشائعات قريبًا

كشف النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن شائعة تجارة الأعضاء التى حدثت في حادث أطفال المريوطية كانت تدار بصفحة من تركيا، مشيًرا إلى أن المواطنيين ساعدوا على ترويج الإشاعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال "بدوي" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن مصر من أكثر الدول التى تتعرض لشائعات من الداخل والخارج وأجهزة الدولة ترصد ذلك.



