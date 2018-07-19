برلماني: إصدار قانون للحد من انتشار الشائعات قريبًا
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:42 م
داليا الحسين
كشف النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن شائعة تجارة الأعضاء التى حدثت في حادث أطفال المريوطية كانت تدار بصفحة من تركيا، مشيًرا إلى أن المواطنيين ساعدوا على ترويج الإشاعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "بدوي" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن مصر من أكثر الدول التى تتعرض لشائعات من الداخل والخارج وأجهزة الدولة ترصد ذلك.
وكشف أن البرلمان سيصدر قانون للحد من انتشار الشائعات الفترة المقبلة، موضحًا أن العقوبة ستكون 30 ألف جنيه لـ 500ألف جنيه والحبس من سنة إلى 7 سنوات وذلك على حسب حجم الجريمة.
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