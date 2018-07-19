"حمزة": جامعة الفيوم أول جامعة مصرية حكومية تقوم بعمل تبادل مع روسيا لتدريب الطلاب (فيديو)

قال الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إن تعاون الجامعات الحكومية مع الجامعات الأجنبية في مصر مهمة قومية لتوفير فرص عمل للشباب داخل البلد، وتوفير مصروفات سفر الطلاب إلى الخارج لتلقي التعليم بجامعات أجنبية.





وأضاف "حمزة"، خلال حواره ببرنامج "إشعة ولا"، المذاع عبر "القناة الثانية" مساء الأربعاء، أنه سيكون هناك بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية الموجودة في مصر.



