"حمزة": جامعة الفيوم أول جامعة مصرية حكومية تقوم بعمل تبادل مع روسيا لتدريب الطلاب (فيديو)
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:34 م
أمنية فوزي
قال الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إن تعاون الجامعات الحكومية مع الجامعات الأجنبية في مصر مهمة قومية لتوفير فرص عمل للشباب داخل البلد، وتوفير مصروفات سفر الطلاب إلى الخارج لتلقي التعليم بجامعات أجنبية.
وأضاف "حمزة"، خلال حواره ببرنامج "إشعة ولا"، المذاع عبر "القناة الثانية" مساء الأربعاء، أنه سيكون هناك بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية الموجودة في مصر.
وتابع: "قمنا بعمل توأمة مع 4 أو 5 جامعات أجنبية"، لافتًا إلى أن جامعة الفيوم أول جامعة مصرية حكومة تسافر إلى روسيا، وتقوم بعمل تبادل بين جامعة الفيوم وجامعة بروسيا، موضحًا أنهم أرسلوا طلابًا من كلية الآثار للتدريب الصيفي بروسيا.
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