محمد رمضان: المعسكر كان مثمرا وهدف الصعود أصبح شعار الجميع

قال "محمد رمضان" المدير الفني لنادي سمنود، بأن المعسكر الخارجي بالإسماعيلية الذي خاضه الفريق منذ يوم السبت الماضي ضمن إستعداداته للقسم الثالث، كان مثمرا وحقق أهدافه.

وأكمل بأن الهدف منه ذيادة التجانس بين اللاعيبين، وتجديد الروح بين أفراد الجهاز الفني واللاعيبين، والإحتكاك بفرق قوية وتحت ضغوط وظروف صعبة وأبرزها مواجهة بني عبيد اليوم بعد 5 ساعات سفر، مباشرة بعد مواجهة فريق الشهداء بالأمس.





بالإضافة الي رفع معدلات اللياقة البدنية للاعيبين والوقوف علي مستواهم ومعرفة مدي الإستفادة منهم، وبناء شخصية وهوية الفريق، و أكد علي أن هدف الصعود أصبح شعار الجميع.



يذكر أن سمنود سيحل ضيفا علي شباب طوخ في أفتتاحية بطولة دوري القسم الثالث.