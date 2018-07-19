ضحية العمرة المزيفة عن احتجازها بالسعودية: "شوفت المر اللي ما حدش شافه"

علقت الحاجة سعدية، ضحية العمرة المزيفة، على سجنها في السعودية بتهمة الإتجار في المخدرات، قائلة: "شفت المر اللي ما فيش حد شافه".





وأضافت "سعدية"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أنها سجدت لله، وقامت بتقبيل الأرض عندما علمت أنها ستأتي لمصر، معقبة: "فرحت أووي أني هشم الهواء".





وأشارت إلى أن السلطات السعودية عاملتها بشكل جيد، وضباط السجن كانوا يعمولها على أنها برئية، لافتة إلى أن السفارة المصرية كانت تتباع قضيتها منذ أول يوم.





وكانت سعدية عبد السلام 74 سنة، من قرية درين التابعة لمركز نبروه، قد وقعت ضحية لجارها "عبد الله"، الذى أقنعها وشقيقته بتبرع شخص سعودى بعمرة لـ15 فردًا، كانت هى من بينهم، وأرسل معها حقيبة لتوصيلها للمتبرع، وأثناء التفتيش بمطار ينبع ( غرب ) السعودية، عثر داخلها على أقراص مخدرة، وألقى القبض عليها.



