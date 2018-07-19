مصر× يوم.. سفير السودان بالقاهرة: زيارة السيسي للخرطوم تعكس عمق العلاقات

ملفات عدة اهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها التركيز على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان غدًا الخميس، والحديث عن مبادرة "اسأل الرئيس"، بالإضافة إلى وصول الحاجة سعدية إلى القاهرة.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.





سفير السودان بالقاهرة: زيارة السيسي للخرطوم تعكس عمق العلاقات

قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني لدى مصر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان زيارة عامة، والسودان قيادة وحكومة وشعب يرحبون غاية الترحيب بالرئيس السيسي، الذي يخص السودان بأولى زيارة له بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، وهذا يعكس أهمية وعمق العلاقات بين مصر والسودان.





وأضاف "شيحة"، خلال تصريحات تليفزيونية، الأربعاء، أن الرئيس السوداني عمر البشير ووزراء الحكومة السودانية سيكونوا في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تُشير لخصوصية العلاقة بين مصر والسودان.





ونوه، إلى أن الزيارة سوف تتناول العديد من الملفات أهمها ملف العلاقات الثنائية، وملف العلاقات والقضايا الإقليمية، وبحث الأوضاع في إفريقيا والوضع العربي، والنزاعات في اليمن وسوريا وليبيا، إلى جانب تناول ملف سد النهضة.





برلماني: مبادرة "اسأل الرئيس" تجعل الشباب يشعر بالديمقراطية

قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مبادرة "اسأل الرئيس" مبادرة جيدة، تجعل الشباب يشعر بجانب من الديمقراطية والمشاركة السياسية، وهي رؤية مختلفة تعبر عن نبض الشعب والشارع، معربًا عن أمله في أن تعمل الحكومة على الاستماع لهذه الأسئلة وإيجاد حلول سريعة لها.





وأضاف "الجوهري"، خلال تصريحات تليفزيونية، الأربعاء، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي لها تأثير مباشر على التعليم والصحة والأغذية، لافتًا إلى أن ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وعدم قدرة جهات الحكومة على إحكام الرقابة على الأسواق يحتاج لعمل كبير من الحكومة والمحليات.





وتابع، أن مصر بها نسبة بطالة تتخطي 10.8 %، بحاجة لعمل مشروعات لهم لتحقيق تنمية مستدامة وليست مؤقتة، ونحن بحاجة لتفعيل الاستثمار بشكل كبير، فرغم إصدار قانون الاستثمار وتهيئة مناخ الاستثمار ليس هناك استثمارات حتى الآن، وهذا له تأثير على الشباب الذي يريد توفير حياة ومستوى معيشة جيدة.





وشدد، على أننا نواجه مشكلة في العملة الصعبة، فما زال الدولار سعره مرتفع، ونحن نستورد نسبة كبيرة من السلع التى نستخدمها، مستنكرًا توجيه جميع الاستثمارات في الطاقة واكتشافات البترول فقط.





زوج ابنة الحاجة سعدية: "الداخلية المصرية أعظم ناس"

قال أشرف القباني، زوج ابنه الحاجة سعدية، إنهم يشعرون بسعادة لا توصف لعودة الحاجة إلى مصر.





وأضاف في مداخلة برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء الأربعاء،: "الخارجية مصرية قامت بدور قوي جدًا، والقنصل حازم رمضان في السعودية، تعب معانا ووقف معانا، وساهموا في إظهار براءة الحاجة".





وتابع: "الشرطة السعودية قاموا بواجبهم، والداخلية المصرية قامت بدورها، وقبضوا على المتهمين، ودول أعظم ناس في الدنيا".





واستكمل: "البلد كلها فرحانه بسبب الإفراج عن الحاجة سعدية، أنا بشكر الإعلام اللي وقف معانا".





الصحة: غرفة عمليات إنهاء قوائم الانتظار بدأت عملها اليوم

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن غرفة عمليات إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية بدأت عملها اليوم، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت أول أمس موقع الكتروني لكي يسجل المرضى أنفسهم عليه.





وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن هناك 184 حالة تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتوزيع المرضى على المستشفيات الأقل كثافة، ويتم إخطارهم بالجهة التي ستقوم بالتدخل الجراحي.





وأشار إلى أن حجم قوائم الإنتظار متغير من وقت للآخر، لافتَا إلى أن الحالات التي في حاجة إلى عمليات جراحية مختلفة، وتتراوح ما بين قلب مفتوح، وجراحات المخ والأعصاب، وحالات زرع قوقعة الأذن.





وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية الخاصة بإنهاء قوائم الإنتظار بها ممثل عن كل قطاع صحي، وعن هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل، لأن هذا الأمر تكليف رئاسي.



