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نقيب الفلاحين عن ارتفاع أسعار الأسمدة: "المزارع مطحون"

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:29 م
نقيب الفلاحين عن ارتفاع أسعار الأسمدة: المزارع مطحون
حسين أبو صدام
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أمنية فوزي
 
علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على ارتفاع أسعار الأسمدة، قائلًا: "الفلاح مطحون، ويوجد نقص في الأسمدة".

وأكد "عبد الدايم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن الأسمدة الموجودة بالجمعيات الزراعية لا تكفي الفلاح.

وأوضح أن الكمية المتاحة لكل فدان لا تكفي.
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