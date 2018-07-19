نقيب الفلاحين عن ارتفاع أسعار الأسمدة: "المزارع مطحون"

علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على ارتفاع أسعار الأسمدة، قائلًا: "الفلاح مطحون، ويوجد نقص في الأسمدة".





وأكد "عبد الدايم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن الأسمدة الموجودة بالجمعيات الزراعية لا تكفي الفلاح.



