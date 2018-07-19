برلماني: هناك 3 آلاف موقع إليكتروني يبتز المحافظين

قال النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مصر في العامين الماضيين شهدت نسبة شائعات كبيرة جدا، موضحًا أن دراسة أثبتت أن بلادنا تعرضت لحوالي 52 ألف شائعة خلال الـ4 أشهر الماضية.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الشائعات هدفها إحباط المجتمع وإصابة الشارع المصري بحالة من الاكتئاب، موضحًا أن إشاعة فرض ضرائب على العاملين بالدولة، وزيادة أسعار المواد الغذائية 50%، وكل طالب سيقوم بدفع جنيه يوميا عند دخول المدرسة، وفصل مليون ونصف مليون مواطن من العاملين بالدولة كان لها تأثير كبير في المجتمع.



