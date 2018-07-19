دعدور: بدء الدراسة في 3 كليات بجامعة دمياط



كما أضاف" دعدور" إن الجامعة تقدم عددا من البرامج الجديدة بكلياتها الجديدة وكذلك ببعض كلياتها القديمة فهناك ثلاثة برامج خاصة جديدة بكلية العلوم بجامعة دمياط وهى جيولوجيا البترول والتعدين وفرص خريجيها ستكون للعمل فى شركات تصنيع المواد البترولية وشركات البترول والتعدين والبيوتكنولوجى وستكون فرص عمل خريجيها فى المراكز البحثية والمستشفيات وبمعامل الوراثة والخلايا الجذعية والميكروبيولوجى ويمكن أن يعمل خريجيها فى مجال إجراء التحاليل الطبية الميكروبية فى معامل التحاليل الطبية (اخصائى تحاليل طبية ) وفى مجال إنتاج المضادات الحيوية فى مصانع الأدوية وكذلك فى مجال إجراء التحاليل الميكروبية فى شركات المياة وايضا فى مجال إنتاج المواد الحافظة والعمل على الرقابة والجودة فى شركات الأغذية ويمكن لخريج ذلك القسم العمل كأخصائى مكافحة عدوى فى المستشفيات.



وستبدأ الدراسة هذا العام لأول مرة بكلية الآثار بجامعة دمياط وتقدم ثلاثة برامج إثنان منهما جديدان والثالث غير تقليدى، وجميعها يحتاجها سوق العمل بشدة على المستوى المحلى والإقليمى بل والعالمى وهذه البرامج هى إدارة المتاحف ويعمل الخريج من هذا القسم أخصائى لإدارة المتاحف والمعارض الأثرية والفنية وإدارة المواقع الأثرية والتراثية حيث يعمل الخريج فى مجال إدارة المواقع الأثرية والتراثية وترميم وصيانة الآثار ويعمل خريج هذا البرنامج فى مجال ترميم وصيانة الآثار والمقتنيات والأعمال الفنية.



وأضاف رئيس جامعة دمياط بأن كلية التربية بجامعة دمياط مستمرة فى تقديم برنامج التربية الخاصة والمعنى بإعداد معلم أربعة مجالات علمية وهى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والمواد الاجتماعية وخريج هذا البرنامج يعمل فى مجال تعليم أى من المجالات السابقة لاحد فئات ذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقة السمعية أو أصحاب الإعاقة البصرية أو أصحاب الإعاقة العقلية أو أصحاب صعوبات التعلم أو فئة الموهوبين.

أعلن الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط،اليوم الأربعاء، أن الدراسة ستبدأ لأول مرة فى هذا العام بثلاث كليات جديدة بجامعة دمياط وهى كليات الهندسة والحقوق والآثار.