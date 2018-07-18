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تعرف على قيمة انتقال لاعب فاركو لـ"الزمالك"

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:39 م
تعرف على قيمة انتقال لاعب فاركو لـالزمالك
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رامي بشاي
 
كشف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن قيمة صفقة انتقال محمد سيد مخلوف لاعب الابيض المنتقل حديثا من فاركو وصلت إلى مليون و500 الف جنية، بالإضافة إلى وجود بند في التعاقد بحصول فاركو على 15 % من بيع اللاعب مستقبلا.

وقد تواجد مخلوف اليوم في تدريبات اللاعبين المستبعدين بمقر النادي بعد حصول الابيض على الاستغناء الخاص به، من مسؤولو نادي فاركو.


يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقد مع اللاعب بسبب صغر سنه، حيث سيتم قيد مخلوف بقائمة الفريق تحت السن.

المزيد عن: كورة فاركو رياضة الزمالك
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