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تركيا: تمديد سجن القس الأمريكي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:38 م
تركيا: تمديد سجن القس الأمريكي
القس الأمريكي المعتقل في تركيا
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وكالات
 
ذكرت شبكة تي آر تي التركية اليوم الأربعاء، أن محكمة تركية قضت بتمديد سجن القس الأمريكي أندرو برونسون، ورفضت طلب محاميه بالإفراج عنه.

ويُتهم أندرو برونسون بالإرهاب والتجسس، ويواجه اتهامات بصلة بينه وبين حزب العمال الكردستاني المحظور، وبحركة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتنظيم محاولة الانقلاب في 2016.

وعلق مسؤول أمريكي على القضية قائلاً: "لا يوجد أي دليل موثوق، وبرونسون بريء من أي جريمة"، وأضاف أن "القضية ضده مبنية على اتهامات وتكهنات مجهولة، نعتقد أنه بريء ونطلب من الحكومة التركية حل قضيته في الوقت المناسب وبطريقة شفافة وعادلة".

وقبل الجلسة اليوم، قال محامي الدفاع إسماعيل جيم هاليفورت إنه يسعى إلى الافراج عن برونسون، وأن "احتجاز القس أكثر من عامين، غير قانوني ولا ويوجد أي دليل إدانة ضده".

ونفى برونسون الذي خدم بكنيسة في مدينة إزمير الساحلية غرب تركيا، جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

ويطالب الادعاء العام في المحكمة الجزائية العليا الثانية في إزمير بالسجن 35 عاماً للقس الأمريكي، ومن المقرر عقد جلسة أخرى في 12 أكتوبر المقبل، حسب ما أفادت به صحيفة "حرييت ديلي نيوز".
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