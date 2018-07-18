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"الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة.. وتؤكد: لن تؤثر بصورة كبيرة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:32 م
الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة.. وتؤكد: لن تؤثر بصورة كبيرة
الدكتور حامد عبد الدايم
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أمنية فوزي
 
أوضح الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة لا ترفع أسعار الأسمدة، ولكن التأثر كان بارتفاع أسعار الوقود والمحروقات.

وأكد "عبد الدايم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن هذا الارتفاع لن يؤثر بصورة كبيرة على المحاصيل المختلفة، وأن الزيادة في الفدان بالكامل لا تزيد عن 13 جنيه.

وأضاف أن الأسمدة المدعومة موجودة في الأسواق بالجمعيات الزراعية، وأنه لا يوجد مشكلة في توفير الأسمدة حاليًا.
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