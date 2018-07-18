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ميت خاقان يحقق فوز ودي على مركز شباب الشيخ إبراهيم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:30 م
ميت خاقان يحقق فوز ودي على مركز شباب الشيخ إبراهيم
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مصطفى الجندي
 

خاض فريق ميت خاقان أول مباراة ودية خلال فترة الإعداد لدوري القسم الثالث على ملعبة أمام فريق مركز شباب كفر الشيخ ابراهبم التابع لبنها وحقق فوزا سهلا بنتيحة 6-1.


وتقدم فريق الشيخ ابراهيم في الشوط الأول بهدف عن طريق اللاعب محمد عرفة، وسجل فريق ميت خاقان ستة أهداف خلال الشوط الثاني.


وأحرز أهداف صاحب الملعب كلا من عمرو صبحي "هدفين" وأحمد عفيفي "هدفين" وعبد الرحمن عبد الفتاح، ومحمد عبد الغفار.


ويخوض ميت خاقان مباراة ودية أخرى عصر الخميس على أرضة أمام فريق منتخب أشمون.

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